「爐渣」登陸金門？ 環保局下週檢測阻污染

金門縣環保局派員至被懷疑是「爐渣」堆置處進行GPS定位。（記者吳正庭攝）

2017-12-30 22:59

〔記者吳正庭／金門報導〕金門驚傳有廠商將煉製鋼鐵產出物的爐渣、脫硫渣，由台灣本島運至金門當做建材、公共工程回填物，憂心「爐渣屋」登陸金門，金門縣環保局今天（30日）表示，這批粒料是經過處理的「礦物細料」，並非民眾所指的「爐渣」或「脫硫渣」，為求慎重，環保局將採樣送驗。

縣議員陳滄江說，在未查出這批粒料是否為有害物質前，希望環保局基於為民把關的精神，請廠商交代流向，並將於近期要求環保局說明。

有民眾爆料，近來有廠商自台引進爐渣、脫硫渣，作為公共工程回填物及民間建築的建材，尤其建材聞起來「臭臭的」；縣府若不出面制止，恐怕金門也像台灣日前發生「爐渣屋」，說不定還有重金屬污染問題！

環保局證實，確有接獲民眾檢舉，指金湖鎮料羅圓環附近出現不明的粒料堆置，懷疑是「爐渣」，引發議論。這批細料應為中聯資源股份有限公司販售的「礦物細料」，屬經濟部核准的「產品」、非「廢棄物」，用途是作為低強度混凝土CLSM副原料。

但民眾質疑，廠商將礦物細料置於兩處，其中一處直接放置於土被上，經過檢測，酸鹼度高達pH12，屬於強鹼，與法定上限pH12.5相差無幾，若是日曬雨淋，強鹼或萬一有重金屬滲入地下，後果難料。

環保局說，廠商合約載明，這批粒料將用在公共工程，為消弭疑慮，除了要求廠商暫停出貨，另在本月中旬發文各轄屬單位點查回報，目前為止，未接獲相關單位回應；此外，下週會檢測、快篩堆置場空氣及周邊土壤，以檢定粒料是否有造成環境污染之虞。