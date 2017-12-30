超暖心！「鋼鐵人醫生」滑雪摔癱 歌手妻反更愛他

「鋼鐵人醫生」許超彥（左）及黃述忱（右）夫婦感謝彼此。（記者楊綿傑攝）

2017-12-30 22:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕家庭是社會結構的重要支柱，世界和平婦女會今天（30日）舉辦25週年慶及全國幸福夫妻、家庭表揚。因滑雪受傷導致下半身癱瘓，之後與工研院研發出機械腿，而有「鋼鐵人醫生」之稱的許超彥，也與身為創作歌手的妻子黃述忱，獲選為恩愛夫妻，兩人面對困難不離棄，反更恩愛，黃述忱還特別演唱個人最新創作單曲，表達對丈夫的愛意。

今天接受表揚的恩愛夫妻，有結婚62年的法官與律師夫妻檔，也有剛才完婚1個多月的攝影師與空姐夫妻；慈孝家庭部分，有一家四代共32人，獲獎無數、熱衷公益的大家庭，背後都有令人暖心的故事。其中有對恩愛夫妻最為特別，坐著輪椅的精神科醫師許超彥及創作歌手黃述忱，最引人注目。

許超彥從小到大都是「人生勝利組」，台大醫學系畢業穿上白袍，又娶了美嬌娘，但2009年在北京滑雪時發生意外，下半身癱瘓，被醫師宣告「這輩子站不起來」！許超彥從剛開始無法接受，到慢慢走出來，再回去擔任精神科醫師，幫助更多人解決心理問題，甚至最後以自身經驗，與工研院研發出機械腿，並加入脊隨損傷組織貢獻心力，一路上有黃述忱的支持。今天獲獎，黃述忱也當場對丈夫深情唱了一首歌，彼此的愛意展露無遺。

許超彥說，他們結婚15年，算到今年為止，受傷已經8年，他非常感謝太太不離棄的照顧，在心中立志要做她最好的朋友，隨時都打開心認識她，讓婚姻保持新鮮有活力。

黃述忱則說，丈夫的讚美對她而言是最好的保養品，她也很開心丈夫能夠有自信地生活下去，相信這是源自於太太的肯定。當年丈夫受傷的那一刻，她親眼目睹癱瘓的過程，當下除了著急，腦中也湧現結婚時牧師說的話，「不管生死貧富，都會不離棄照顧他」。