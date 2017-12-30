明天越晚越冷 跨年夜空污危害最嚴重

明天就是跨年夜了，但受到冷氣團帶來境外污染影響，全台空氣品質普遍不佳，提醒在戶外活動記得戴上口罩。（資料照，記者方賓照攝）

2017-12-30 22:09

〔即時新聞／綜合報導〕明（31）日大陸冷氣團南下，北台灣清晨轉涼，其他地區越晚越冷，冷氣團最強的時間點落在1月1日清晨。全台上半天水氣較多，東半部、北部地區降雨較明顯，下半天後水氣減少，各地天氣也將轉好。此外，跨年夜正好也是空污最嚴重的時間點，戶外活動請特戴上口罩。

《中央氣象局》預報，溫度部分，明天冷氣團南下，北台灣清晨就有明顯轉涼的感覺，中午溫度約15、16度，越晚越冷。其於地區白天高溫雖有20至25度，但隨著冷氣團南下，氣溫也會下降。到了1月1日，進入冷氣團最強的時後，台南以北、宜蘭地區低溫下探14、15度，空曠地區可能出現13度的低溫，高屏、花東地區則在16、17度，外出參加活動請特別注意保暖。

降雨部分，明天上半天水氣仍多，東半部、北部雨勢較為明顯，中南部山區也有零星雨勢，其他地區多雲到晴。但到了下半天水氣減少，北部轉為多雲的天氣，東半部降雨變得較為局部，中南部則為多雲到晴。

另外，東北風增強，明天台南以北、東半部、恆春半島沿海、空曠地區及各離島易有8到10級強陣風，海邊活動應注意安全。

曙光部分，元旦清晨東半部雲量偏多，見到曙光機率較低；中南部較為晴朗，見到曙光的機率高，北部從雲間中也有見到曙光的機會。

空氣品質部分，《中央氣象局》預報，明日受冷氣團挾帶境外污染物影響，北部、竹苗、宜蘭及馬祖、金門為對敏感族群不健康的「橘色提醒」，北部局部地區可能達對所有族群不健康的「紅色警示」；中部、雲嘉南、高屏也是「紅色警示」，花東及澎湖為「普通」等級。《天氣風險公司》也提醒，跨年夜正好是空污危害最嚴重的時候，提醒戶外活動最好是戴上口罩。