中油新竹油庫今起停供 賴揆挺林智堅「三支箭」

新竹市長林智堅（前排左六）、民進黨立院黨團總召柯建銘（前排右六）均將油庫廢除列為重要政見，經兩人奔走，終於成功協調，今天邀來行政院長賴清德（前排右七）見證，正式停止供油。（記者王駿杰攝）

2017-12-30 12:46

〔記者王駿杰／新竹報導〕啟用超過一甲子的新竹市公道五路中油油庫比鄰清、交大學城與科學園區，因威脅居民生活，廢庫聲浪從未停歇，市長林智堅、民進黨立院黨團總召柯建銘均將油庫廢除列為重要政見，經兩人奔走，終於成功協調，今天邀來行政院長賴清德見證，正式停止供油。

賴清德指出，很高興可以見證新竹市傳承創新的歷史性時刻，他代表行政院全力支持。中油新竹油庫固然在經濟上繳出漂亮的成績單，但不諱言對居民生活也有某種程度影響，在國家不斷進步，國人對生活品質要求不斷提升下，附近居民希望它搬遷是必然的事實。林智堅務實積極的作風，不僅沒有要求中油把門關起來，而且還跟新竹市各界共襄盛舉，要開一扇更大的門。

賴清德承諾，行政院將全力支持林智堅主打的三支箭計畫，包括（租稅減免、SBIR創業補助、共同開發）。另外，賴清德說，過去這段時間在柯建銘總召領軍下，通過「產業創新條例部分條文修正案」與「外國專業人才延攬及僱用法」兩個非常重要發展經濟的法案，前者有助於新創發展，後者則讓台灣企業可向國際攬才。他在場除感謝民眾這一年的辛勞，也建請企業界為員工加薪，讓員工過好年。

林智堅指出，「三年油庫廢止」是他參選市長時的重要政見，上任後協同柯建銘與歷任中油董事長包括現任董事長戴謙數次溝通，終於成功廢除油庫，未來市府將攜手竹科，結合中油與台肥土地打造公道五路「竹科X基地」，推動「一園區二廊帶三支箭」產業政策。

林智堅說，該產業政策一園區為台灣矽谷新竹科學園區，二廊帶則為光復路7公里創新創業廊帶，及公道五路28公頃創新科技廊帶，其中19公頃台肥土地今年已成功轉型為科技商務園區，未來將結合9公頃中油土地，由市府協助都市更新，朝向人工智慧AI、物聯網IoT等產業發展方向活化與轉型，打造具備生活機能與園區再升級的產業基地，加上租稅減免、SBIR創業補助、共同開發的「三支箭」計畫，將帶領竹市踏入下一個世代創新科技廊帶。

中油董事長戴謙指出，新竹油庫全盛時期有18座大油槽，數百公里輸油管線，提供航空燃油、低硫然料油、9295無鉛汽油及柴油等油品銷售，並擔任北油中輸（桃園煉油廠至台中港油庫）的任務，為配合地方發展、新竹市都市計畫變更，逐步縮小營運規模，決定在今年底關閉。中油將持續進行遷移新竹市區油管、拆除油槽及相關輸儲設備、土地局部污染等整治計畫，待完成後將配合市府都市計畫更新。