大學甄試大撞期 國教盟下週赴教育部抗議

2017-12-30 12:33

〔記者林曉雲／台北報導〕大學校院申請入學二階段甄試，明年將壓縮在3個星期內完成，國教行動聯盟召集人、台大教授王立昇今天抨擊，全國2千多個校系，估有456個校系，在4月14日同一天進行甄試，約2、3萬名考生將被剝奪教育選擇權，他呼籲各大學、招聯會及教育部儘快協調解決，否則即使才剛邁入新的一年，國教盟下週也要赴教育部前抗議。

王立昇表示，招聯會要等到明年3月才說明，根本是不想解決問題，只想拖過去，太過分了，如果教育部和招聯會下星期以前不解決撞期問題，國教盟等家長團體將前往教育部抗議。

對於台大校方擬向招聯會提出更改簡章上的甄試日期，教育部認為公告簡章再更改茲事體大，王立昇認為，只要透過學測報名管道告知每一個考生甄試日期調整的訊息，就不會有遺漏，教育部肯不肯做而已。

台大副教務長張耀文則表示，很多學系的甄試需時半天，如果加上路途時間，考生須花上一天的時間，例如有考生想報名新竹和高雄兩地學校，卻發生同天撞期的情況，要考生一天來回新竹和高雄完成甄試參與的難度是非常高的。

招聯會回應表示，有2千多個大學系組舉辦甄試，一年365天如果天天辦甄試，每天仍有6個系會撞期，如果1個月辦甄試，平均下來一天也有70個系撞期，多元入學的價值在於選擇與權衡，學生思考自己的方向，同時需要了解如何選擇和學習接納，各系組多會讓同學避開撞期的時間，如須參加甄試的學系是同校或在附近，考生在一天之內參加2、3個系的甄選是有可能的，團體面試通常也分為上午和下午兩場、甚至一日多場。

招聯會也表示，黃金週六的現象，從有甄選入學制度以來即存在，通常是甄選期的第2個星期六，明年只限定4月14日一天甄選的校系數目，已比去年減少50個，增加的校系數目是多天甄選，學生有彈性調整的空間，如果黃金星期六衝堂仍可選擇其他時間，以亞洲大學為例，該校逐一打電話給申請考生，以考生方便的時間來安排甄試，這樣的多天期應被視為紓解衝堂的安排、而非造成衝堂的因素。

招聯會強調，衝堂問題一直在努力改善中，甄試日期的安排，從去年15天增為今年的3週19天，而把以前的5週集中在3週，是使學生懸在半空中焦慮的時間縮短，招聯會必須顧及全國所有考生權益，對於各界的意見都虛心接受，運作屬於合議制，會員學校如提案給招聯會，招聯會將開會討論。