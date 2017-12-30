1年1條示範道路 基隆孝二路明年完工

基隆孝二路兩側人行道同步進行重整工作。（記者林欣漢攝）

2017-12-30 12:25

〔記者林欣漢／基隆報導〕內政部營建署今年進行全台各縣市道路評比，基隆市敬陪末座，市長林右昌說，基隆比台北落後至少30年，不可能一蹴可幾，上任後1年推動1條示範道路，繼仁一路、信一路及中正路，孝二路也在進行刨鋪更新工程，預計明年4月完工。

基隆市政府以每年至少辦理1條示範道路的進度，清整複雜的地下管線，建置示範道路，目前已經完成信一路、仁一路及中正路（文化中心至海大路段台62線匝道口）路段。

第4條示範道路孝二路，道路長度約1.1公里，工程經費3200萬元，日前中山高速公路華表柱至忠四路口南下車道已完工，北上部分明年1月進行，除了路平外，還要將兩側人行道納入重整，一併提升行人與車行環境，預計明年4月完工。

林右昌說，道路品質的改善無法一蹴可幾，基隆市的公共設施比台北市落後30年，但市府有明確的改善期程，先從示範道路進行整理，再整理次要道路、巷道，對於管線單位的「假性工程」修復未落實，也會加強要求，至於路況比較糟糕的道路，將會提高刨鋪循環速度，希望逐年提升全市道路品質。

明年市府將針對源遠路、麥金路、調和街、實踐路進行示範道路規劃設計作業，林右昌說，3年來基隆市馬路的刨鋪改善率已經達到2成5，市府每年編列2億多元的經費，逐步在改善，「不敢說有8、90分，但應該有75分的水準，」大部分的主要幹道已經沒有問題，只有一些小的道路因為年久失修，會再加速整理，甚至許多過去10、20年未曾改善的封閉社區道路，都將在這幾年間完成改善。