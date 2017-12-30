北市跨年晚會明登場 這些路段塞車要注意

2017-12-30 12:03

〔記者黃建豪／台北報導〕台北跨年晚會將於明天晚間7時登場，不僅台北市政府、信義計畫區周邊將實施三階段管制，台北市交通局也公布15條易塞車平面路段，甚至市府周邊停車格、停車場將管制進出，建議民眾從31日下午5時起，至隔年1月1日凌晨3時前，盡量少開車上街。

交通工程管理處指出，跨年晚會前後臺北市各主要幹道仍將出現較多車流，易壅塞的平面幹道有基隆路、市民大道、忠孝東路、仁愛路、信義路、民權東西路、南京東路、光復南路、敦化北路、八德路、南港路、舊宗路、承德路及辛亥路等；高架、快速道路及聯外橋梁以市民高架、建國高架、信義快速道路、環東大道、堤頂大道、麥帥一二橋、大直橋、福和橋、永福橋、民權大橋、台北橋、忠孝橋等車流較多。

交工處也指出，適逢元旦連續假期，台北車站、市府轉運站等運輸場站，建國高架、重慶北路交流道等路段易出現交通壅塞情形，木柵動物園及陽明山仰德大道沿線周邊等易湧現觀光休憩遊客，建請用路人提早出門預為因應，避開交通尖峰時段及易壅塞路段，並多加利用大眾運輸工具。

此外，停車管理工程處則提醒，從12月31日下午5時起至隔年1月1日下午3時止，包括忠孝東路五段二三六巷、松德路、松仁路以西，莊敬路、信義路以北，光復南路以東，松德路一六八巷、忠孝東路以南所圍區域的實施停車管制，禁止車輛停放且停車場亦將管制進出