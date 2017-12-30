坪林「過水路」崩裂 沒人修竟成觀光新景點

坪林一處過水路崩裂，竟成遊客觀光景點。（民眾提供）

2017-12-30 12:06

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市坪林區水德里茶香地露營區旁，有一處橫跨北勢溪通往上德里的「過水路」，為茶農人車通行的捷徑，兩個月前因豪雨溪水暴漲掏空土石，導致過水路崩坍，路面出現6、70公分寬的巨大裂縫，居民找不到主管單位可以修復，沒想到卻變成「觀光新景點」，遊客還在裂縫上擺POSE拍照，險象環生。

當地為翡翠水庫上游，屬於台北水源特定區管理局管轄範圍，局長周文祥說，經查該條供人車通行的過水路，並非依程序報准興建的橋樑，所以水源局對修復有不同考量，經議員陳永福邀集相關單位會勘，建議由中央及地方協商，依觀光及交通需求改建跨河橋。

坪林區長施明慧則希望考量農民農作的運輸及通行需求，將過水路恢復原狀，施明慧說，該條過水路長約80公尺、寬約3.5公尺，最早時靠上游側原本是水源局興建的攔砂壩，10多年前鄉公所時期，考量對岸有農友種茶及種菜，為農友通行方便，由鄉公所將攔砂壩加寬，上面敷設水泥路面供農友通行，不料月前因為豪雨溪水暴漲，造成加寬的路面因下方基石掏空坍落。

目前區公所考量民眾安全，已經在橋端封路並設置警示牌，提醒民眾勿進入，但仍然還是有民眾闖進禁入區域，甚至把裂縫及崩坍處當成觀光景點，施明慧說，會加派人力巡視勸告。