元旦連假來泡湯 寶來花賞溫泉公園好浪漫

2017-12-30 11:36

〔記者黃佳琳／高雄報導〕明年元旦將正式啟用的寶來花賞溫泉公園，因元旦適逢週一，網絡謠傳將休園，六龜區長宋貴龍澄清指出，原本每週一是固定休園日，但只要遇到國定假期仍會開放，歡迎遊客上山泡湯，在星空下渡過浪漫的夜晚。

高市觀光局指出，8年前莫拉克風災重創寶來，溫泉源頭被大量土石掩沒，導致寶來無溫泉可用，各界一直在思考寶來的觀光定位，在地方觀光業者不放棄希望，與市府共同努力爭取，由中央撥款2千萬元進行探勘，總算成功鑽探到水量充足的源頭，為打造六龜新亮點，市府也初步投入4千萬元打造寶來花賞溫泉公園。

本月初， 寶來花賞溫泉公園開放試營運，平日約有1、2千名遊客，假日最高曾吸引3、4千名遊客造訪，寶來花賞溫泉公園成為高雄山城的打卡新熱點，讓高雄的山麓旅遊重新恢復生機，也讓苦撐多年的溫泉業者迎來曙光。

不過，龐大的遊客人潮也暴露出寶來溫泉區停車空間嚴重不足的問題，溫泉公園周邊提供的停車位僅有96格，連同寶來國中在假日釋出的車位，總共僅能容納141輛車，完全無法吸收假日湧進溫泉公園的人潮。

日前立委邱議瑩邀集相關單位會勘後，水利署第七河川局允諾，發包中的寶來溪下游疏濬工程，土方回填後的土地將提供做為停車場地；茂林國家風景區管理處也表示，為提供良好的六龜旅遊品質，寶來溪橋旁的綠美化植栽區將提供空地讓市府觀光局作為停車使用。