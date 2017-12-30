保健》天冷吃鍋學問大 最好吃料少喝湯

民眾多半喜歡在冬天吃鍋，營養師提醒進補前最好先了解自己的體質，選擇適合的食材進補，才不會愈補愈傷身。（記者王峻祺攝）

2017-12-30 11:33

［記者王峻祺／花蓮報導］今年跨年夜天氣冷颼颼，部分民眾已揪團準備「吃鍋迎新年」，大嗑羊肉爐、薑母鴨、麻油雞等進補鍋品，但天冷吃鍋學問大，花蓮門諾醫院營養師陳淑珠強調，並非每個人都適合「吃補」，更要謹記「吃料少喝湯」守則，避免愈補愈傷身。

冬天進補多半需要依據個人身體狀況選擇食材，若患有心臟病、高血壓及慢性心血管疾病患者，還要格外注意電解質平衡，太鹹、太辣都恐會引發慢性病發作，花蓮一名30歲男性上班族，平時生活作息正常，卻因天氣太冷，一週內連吃3天薑母鴨、麻辣鍋，導致皮膚乾癢難耐，還出現嚴重便秘，苦不堪言。

陳淑珠說，一般人都喜歡在冬天吃鍋，但進補前最好先了解自己的體質，選擇適合食材進補，才不會愈補愈傷身，建議民眾吃鍋時「吃料少喝湯」，避免攝取過多水份與鈉，也應斟酌食用油脂較高的肉類。

她強調，腸胃功能較差的人，除儘量避免吃麻辣鍋、薑母鴨等稍微燥熱的補品外，喝湯時也可把鍋物最上層的油先撈掉後再喝，避免隔日出現拉肚子、便祕、皮膚癢或冒痘等症狀。

陳淑珠說，民眾另可挑選以蔬菜、番茄或昆布為湯底的鍋物，並搭配海鮮、雞肉為主食，加上高麗菜、白蘿蔔及菇類，來增加膳食纖維的攝取量，跨年夜吃鍋不論外食或是在家自己煮，都應堅持低油、少鹽及高纖的食用原則，才不會讓過多的血脂肪、膽固醇在新年時悄悄爬上身。