寒假「老屋勞動營」 高市邀學子修眷村

高市文化局在寒假期間推出「老屋勞動營」，邀學子一起來修眷村。（記者黃佳琳攝）

2017-12-30 11:09

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市文化局繼全國首創「以住代護」眷村保存方案後，再為以住代護老屋修築培養種子人才，將於明年寒假在左營眷村舉辦「老屋勞動營」，邀請學子成為老屋修復的生力軍。

首創以住代護的高市副市長史哲表示，以住代護系列計畫中，「人才基地」讓眷村成為匯聚人才的縮小版世界聯合國，「全民修屋」讓入住者親自參與修復過程、挹注以住代護更多的愛；這次推出的「老屋勞動營」則為老屋修復覓生力軍、萌種子人才，更期待眷村成為修築經驗傳承的育成基地。

「老屋勞動營」核心精神「同吃同住同勞動、共學共創共進步」，以左營以住代護的眷舍作為教學及住宿基地，學員將全天候沉浸在眷村老屋氛圍，集體起床用餐、集體熄燈就寢，更要齊心合作修眷舍，打造下一個以住代護守護者的家。

為期12天老屋勞動營，除了建築測繪、日式木構造等基礎課程以外，還包括門窗拆解組裝、養灰瀝水、編竹夾泥牆等實作，並且安排黃埔新村以住代護修屋見學，讓學員與實際進住住戶進行交流互動。

眷村生活體驗則規劃認識眷村環境、走訪眷村菜市場、手作童玩、提燈夜遊、蚊子電影院、圍爐迎春、眷村童心趣等，完整體驗眷村生活等。而眷村中最讓大家所難以忘懷的特色料理，將由眷村媽媽指導學員學習獨立料理當大廚。

營隊自即日起開始報名至107年1月12日，額滿為止，招募高職到研究所就讀營建相關科系之在學學生，營隊內容與現行學校主流的現代建築教學截然不同，歡迎對眷村文化及老屋修繕有興趣之學生報名，相關資訊請上「以住代護」官網查詢。