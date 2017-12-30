元旦連假首日南下塞！ 北部國道多路段龜速

國道3號土城到三鶯，在今天清晨7時出現車潮。（圖擷取自高速公路局）

2017-12-30 09:07

〔即時新聞／綜合報導〕今（30日）是元旦連假的第一天，國道在清晨7時就出現車潮，部分路段行車時速僅有20至30公里。上午10點左右，國道1號楊梅到新竹、苑裡到大甲，國道3號土城到龍潭，時速都在40公里以下。

交通部國道高速公路局表示，今天會有較大的返鄉及出遊車潮，會是南下最塞的一天，預估國道總延車公里為115百萬車公里，會是平日的1.4倍。上午重點壅塞路段，將出現在國1南下湖口到新竹、彰化到埔鹽、國3南下鶯歌到關西、快官到南投、國5南下南港到坪林等路段。

今天上午7時起國道出現返鄉及出遊車潮，國1南下湖口到新竹時速一度僅有20到30公里，其中在湖口路段最塞。國3南下土城到三鶯、大溪到龍潭，時速也只有20至30多公里。另外，國道5號在今天上午7時開始實施高乘載管制，雖然在6時湧入一波車潮，但在管制實施後，時速提升至60到70公里。

元旦連假期間，國道採單一費率，無每日20公里免費里程及長途折扣，不過國3新竹系統至燕巢系統，有通行費8折優惠，另外，每日夜間0時至清晨5時，國道全線雙向暫停收費。國1平鎮系統、埔鹽系統南下入口，則於晚間6點前封閉。（10：05更新）