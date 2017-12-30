3縣市大雨特報！ 跨年夜冷氣團來襲乾冷下探14度

中央氣象局表示，今天（30日）北部、東半部有雨，西半部則為多雲到晴的天氣。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-30 06:56

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局表示，今天（30日）北部、東半部有雨，西半部則為多雲到晴的天氣，氣象局於基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。

氣象局指出，迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜花東整天大致有雨，而大台北平地偶爾也有飄小雨的機率，至於西半部其他地區則大多還是多雲到晴的天氣，不過，晚上隨著另一波水氣移入，北部地區降雨機率將提高而降雨範圍擴大。溫度方面，各地早晚稍涼，低溫在16到18度左右，白天北部及東半部高溫約23、24度，中南部則可以來到25、26度。

氣象局預估，週日（31日）大陸冷氣團南下，北台灣氣溫呈現一路下滑趨勢，中午時分溫度在15、16度左右，越晚越冷，其他地方白天高溫約20到25度，隨著冷空氣持續南下，氣溫也會下降。

跨年夜到元旦（1月1日）清晨是這波冷氣團威力最強的時候，台南以北及宜蘭低溫將下探14、15度，高屏、花東則在16、17度，元旦白天持續受冷氣團影響，北部及宜蘭、花蓮高溫約18到21度，其他地方則可以來到23至26度。

降雨方面，週日上半天水氣仍多，東半部及北部地區降雨仍較明顯，下半天後水氣減少，北部轉為多雲的天氣，東半部的降雨也會變得較為局部，至於中南部則為多雲到晴，而元旦當天水氣仍持續偏少。

空氣品質部分，30日偏東風影響，中南部大氣擴散條件仍較差，高屏空品區為「紅色警示（對所有族群不健康）」，中部及雲嘉南空品區及金門為「橘色提醒」。北部、竹苗空品區及馬祖、澎湖為「普通」，宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 23 18 ~ 25 20 ~ 26 17 ~ 23

氣象局於基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報（圖取自氣象局）

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）