國立大學院長被爆疑涉關說 「提拔」小姨子搶終身職

國立聯合大學。（資料照，記者彭健禮攝）

2017-12-30 06:52

〔即時新聞／綜合報導〕國立聯合大學客家學院今年增聘專任教師，為保障終身的教職，卻爆出關說疑雲。有民眾投訴媒體，客家學院院長晁瑞明，涉在事前拜託系上老師「多提拔」自己的小姨子，涉嫌關說，錄音檔曝光，教育部已介入調查。對此，晁瑞明強調「多提拔」是禮貌用語，並非關說，且他有迴避徵選會議。

《蘋果日報》報導，爆料者指出，聯合大學客家學院「文化創意與數位行銷系」增聘專任教師，需有博士學位或助理教授證書，還加註需「文創商品設計與開發」專長，最後是東南科技大學「室內設計系」助理教授劉懿瑾獲選，認為很誇張。

爆料還稱，晁瑞明雖迴避徵選會議，卻涉嫌私下打電話跟老師關說，錄音檔顯示，晁向老師打悲情牌，說因岳父行動不便，岳母說到小姨子工作會掉眼淚，只能跟岳父母說「盡量」，當然也可公平起見，但還是看看能不能「多幫忙提拔」...。

晁瑞明：絕無此事 校方：未預設立場，依規定處理

晁瑞明對此否認，強調絕無關說，指院長權力沒有這麼大，他也沒有權力阻止小姨子應徵，也迴避了相關會議，懷疑遭狹怨報復，因系上人力不足，有人想休長假被他阻擋。但晁再度受訪且爆料錄音檔內容披露後，他則改口，坦承說過「多提拔」，禮貌性用語或許造成誤解，但絕無關說或護航之意。若因檢舉，造成劉懿瑾這次應聘不成，原任職學校再封殺她，對她也很不公平。

劉懿瑾則回應，她有投履歷的權利，學歷專長也符合招聘公告的條件，她和院長雖是姻親關係，但院長全程迴避會議，應不可能幫她關說。

聯合大學對此回應，是否構成關說，要視當時整段對話的脈絡，無法以一句「多提拔」做認定，學校力求勿枉勿縱，一切依規定處理，相關事證由三級教評會去做判斷，校方沒有預設立場。