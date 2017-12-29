忠犬護家親如弟弟 牠的喪禮比照人類規格

比特犬「阿修」的追思告別式完全比照人類的規格，就連靈車也是用黑頭禮車，車頭還懸掛阿修的照片。（楊凱婷提供）

2017-12-29 23:24

〔記者俞肇福／基隆報導〕在台灣，有許多狗主人與狗感情濃厚，就像是親人般互動！基隆愛狗人士楊凱婷，不捨飼養9年的比特犬「阿修」往生，請法師幫牠誦經，做完七七四十九天法事後，還幫愛犬舉辦告別式，人狗之間深情在臉書曝光後，愛狗人士紛紛按讚。

楊凱婷說，「阿修」跟她在一起9年，她當初是去領養別人家剛出生不久的狗寶寶，「阿修」整天跟在她旁邊進進出出，對她很忠心也很有靈性，在她家護衛看門9年，一看到陌生人上門就會狂吠。她說，「阿修」有次曾幫嚇退一名竊賊，她事後調監視器畫面才知道，「阿修」發現有竊賊撬門，立馬上前狂吠，並衝上去追咬，小偷才嚇得落荒而逃。

楊凱婷說，她為愛犬「阿修」辦了告別追思會，一切都比照人類規格來送終，她把「阿修」當成自己的弟弟，追思會的靈堂上，有一張愛犬「阿修」的大遺照，還以大黑頭靈車送上山，還用土葬，靈車前掛著狗的遺照。她說，希望「阿修」一路好走，投胎做人。

楊凱婷為愛犬「阿修」辦告別追思會後，在她的臉書有感而發貼文，寫著「謝謝您護衛這個家，感謝您，願您一路好走，投胎做人，感謝愛寶貝的人士，來參加我弟弟的這場追思會」。這則貼文被愛狗的人士看到十分感動，轉貼到爆料公社。

楊凱婷說，狗是人類最忠實的朋友，她自己沒有弟弟，自從阿修到她家後，她把阿修當成自己的弟弟，這次是因為生病死掉，她用棺材入殮，有請法師念經、也有靈車送上山，最後將「阿修」土葬，並立牌位，所有儀式及過程都和人一樣，她希望「弟弟」一路好走，來生可以投胎做人。

楊凱婷說，愛犬「阿修」往生後，到現在將近2個月，可能還放不下她，所以「阿修」到她夢裡來數次，讓她感動不捨！

「阿修」的追思告別式完全比照人類的規格。（楊凱婷提供）