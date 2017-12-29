昔香港首富私人主廚開店 「富哥」：林百欣愛吃這個

2017-12-29 23:35

〔記者王捷／台南報導〕台南吹起粵菜風，五星餐廳聘香港籍主廚坐鎮，已逝的香港首富林百欣御用主廚、拿到米其林星級肯定的香港師傅鄭錦富，也到台南展店，主打平價也有米其林星級享受，回憶起林百欣，鄭錦富說，林百欣是出名的嘴叼，要招待政商名流吃飯，讓他想破頭，他們最喜歡的一道「燕窩釀鳳翼」，現在台南也吃得到。

曾在林家私人招待所當主廚20年、綽號「富哥」的鄭錦富回憶，林百欣被尊稱「林伯」，結識許多政商名流，吃飯談生意需要隱密的處所，當時林百欣在找手藝好的主廚到招待所，他經過廚師朋友的介紹，在一間證券交易所與林百欣認識。

鄭錦富說，林百欣是他這輩子的貴人，也因為林伯嘴叼，考驗他的廚藝，讓他拿到米其林星級肯定。林伯常好奇他「切的」東西好吃？但直到林伯過世後，他還沒機會說出來這個秘密。

這個秘密是鄭錦富總用「最好的」給林百欣，柳橙橫切，切下半部最甜的部位；芥藍切最嫩的底端上桌，常常5斤芥藍只炒了一小碟。平常的食物鄭錦富都無比用心，當要宴請貴賓時，更讓他想破頭。

一次林百欣要求新菜色，鄭錦富想到林伯愛吃對身體健康的食品，靈機一動想到將燕窩包入雞翅的「燕窩釀鳳翼」。今年鄭錦富到台南百貨開店，還有許多專治嘴叼的招牌料理，在台南都吃得到。