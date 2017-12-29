醫病》「蟲蟲」不健康 除了試管受孕也能看中醫

2017-12-29 23:30

〔記者王捷／台南報導〕31歲鐘先生和太太婚後積極「做人」，歷經小產後，婦產科醫師診斷胚胎不健康，以為是太太問題，但一年多來使用排卵藥和打排卵針，卻都無法自然受孕，後來檢查發現是先生的精蟲品質異常，建議採試管受孕，鐘姓夫妻轉而尋求台南市立醫院中醫部治療，5個月後，精蟲品質恢復正常，成功自然受孕，今年順利產下健康寶寶。

另外一對34歲的謝姓夫妻，婚後一年多遲遲無法懷孕，檢查發現謝先生精蟲異常，經藥物、維他命和鋅治療一年，精蟲品質還是沒有改善，婦產科醫師建議試管療程。

但謝姓夫妻沒有放棄，想自然受孕，因此轉而尋求中醫治療，經過6個月治療後，精蟲品質恢復正常，不久太太就自然懷孕，今年產下健康寶寶。

南市醫指出，根據研究統計，不孕夫妻中男性所致不孕約佔3到4成，造成男性不孕因素包含精蟲品質異常，這些異常來自睪丸製造精子障礙，如染色體異常、荷爾蒙異常、精索靜脈曲張等，另外也有先天性無輸精管症或後天輸精管阻塞、陽萎、早洩或無法射精等，而其中以精蟲品質異常最常見。

精蟲稀少數量少於2000萬、精蟲無力活動力小於50%、型態異常小於14%等都屬精蟲品質異常，而與塑化劑、PM2.5、抽菸、喝酒、久坐、接觸有毒化學物質及輻射線、高溫環境工作息息相關。

中醫部張烱宏醫師說，例如鐘先生在高溫環境下工作，屬於濕熱體質，以清熱化濕藥物調理為主，並針灸豐隆穴與三陰交穴。而謝先生工作需久坐，繁忙又缺乏運動，體質屬於肝氣鬱滯，以疏肝理氣調理為主，並針灸陽陵泉、太沖穴位。經一段時間調理後，精蟲品質都恢復正常，兩位都如願當爸爸。

張烱宏說，不孕症有3到4成是男性問題，他收治的患者中，男性精蟲品質異常經中醫調理，有7成可以成功懷孕，張醫師提醒，面對不孕應及早檢查，精蟲品質不良不一定做試管嬰兒，中醫治療仍可自然受孕。