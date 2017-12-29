可愛小白菊採收 變身花香下午茶

2017-12-29 22:43

〔記者黃文瑜／台南報導〕一朵朵白色的小花在風中搖曳，目前正值白杭菊的花期，永康農會輔導的新農人許復堡，在自己的農場中種植約二分地的有機白杭菊，已經開始採收，近年除了將花乾燥做成花茶外，也製出杭菊蛋捲，讓寒冷冬天的下午茶飄出淡淡的花香。

永康農會表示，台南許多地方都有種植洋香瓜、蕃茄等作物，農產重復性高，許復堡九年前辭去北部科技業的工作，回鄉種田種植的作物和其它農民也差不多，直到五年前他的朋友從中國帶了白杭菊花茶送他，他才開始種植，農會也積極輔導，做出農產區隔，並且是台灣唯一種出有機、無毒白杭菊的農人。

許復堡說，父親愛喝茶卻容易睡不著，朋友送他的白杭菊父親很喜歡，台灣多數白杭菊來自中國進口，常有農藥殘留超標的疑慮，因此自己決定在家裡的田種植，以有機方式栽培，並克服病蟲害，想不到竟大受歡迎被搶購一空。

以有機農法栽植本身就不容易，因為每年五、六月種下後，就要不斷除草，也不能使用除草劑，在密密麻麻的植栽間，所有的草都要自己用手拔，白杭菊怕熱又是短日照植物，一年只能收成一次，每年月在十二月開始開花，二到三周間花期就結束，採收完的花要馬上收乾、乾燥完成，才能存放，去年與前年因颱風天，被風吹倒的白杭菊幾乎沒有收成。

今年天氣雖然熱，白杭菊生長多少也受影響，但也能收成一千多公斤，許復堡預估，今收乾後將有一百多公斤的產量，不僅能泡茶，還研發出白杭菊蛋捲，有淡淡花香，還有杭菊天然的微苦感，風味特殊。