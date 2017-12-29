後灣打造「傳說廚具」！ 煮出全台唯一「硓咕鹽」

後灣牢盆正式啟用，打造社區煮鹽產業。（記者蔡宗憲攝）

2017-12-29 21:38

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕車城後灣村早年有煮海鹽使用的傳統，作家劉還月最近與墾管處合作，改良《天工開物》中的「牢盆」作為爐具，今邀請地方人士正式啟用，未來將重現當地煮鹽產業，成為社區遊程的一大特色。

台灣首見的「牢盆」安灶開盆儀式由墾管處處長劉培東、車城鄉鄉長張春桂ヽ後灣社區發展協會理事長劉和生及劉還月等人，擔任「牢盆」五口灶的主祭，並宣讀安灶開盆儀式祈福疏文後開始煮鹽。

劉還月表示，後灣地區早年則是從海岸珊瑚礁岩壺穴中帶回鹽滷，在家中以平底臉盆煮乾，或以水泥抹平珊瑚礁岩壺穴便於曬鹽、掃鹽，也叫「硓咕石鹽」；為了改良早期的煮鹽產業，將早年使用的大灶融合《天工開物》「牢盆」概念打造。

「牢盆」除了紅磚、防火磚等現代材料，內壁都用紅糖、糯米、紅土、茅草混成古法黏劑，糊在五口灶的內壁，增加導火功能及聚熱效果，未來燃料將採用漂流木及銀合歡等木材。

墾管處處長劉培東表示，將與後灣社區持續合作辧理相關的活動，期望透過「牢盆」的開灶啓用，讓社區與民眾共同參與體驗，凝聚在地情感及打造海鹽產業，盼將珍貴先民智慧，傳承給更多的年輕世代。

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