求救！受傷水獺闖自然教室 噓！上百師生搶著看

一隻頭部受傷的保育類動物水獺，像隻「大老鼠」般溜進柏村國小自然科教室亂竄。（圖由柏村國小提供）

2017-12-29 21:43

〔記者吳正庭／金門報導〕生命真的會找出路! 金門柏村國小自然科教室今天「捕獲野生水獺」，1名女老師準備取用科學教具時，一隻受傷的保育動物歐亞水獺竟趁隙竄入，不僅讓師長大開眼界，小朋友也上了1堂寶貴的「寫實版」水獺生態機會教育。

金門縣政府、金門國家公園管理處、金門縣野生動物救援暨保育協會「會診」，確定水獺頭部受傷化膿，第1時間後送台北市立動物園開刀，暫度險境。

「咯、咯、咯…」上午10時許，柏村國小校長陳為學聽到門外有急促高跟鞋聲，探頭一問，才知道「教室跑來1隻水獺」，消息傳開，全校100餘名師生猶聞外星人造訪，從四面八方蜂擁而至。

水獺發現人越來越多，開始在自然科教室的實驗桌下逃竄，一骨碌跳上離地60公分的置物櫃「定格」不動；因為稀奇，大家都想一睹盧山真面目，校長陳為學扮起「守門人」，一邊在嘴邊比起「噓」的手勢，要大家不要躁動，也讓每班小朋友隔著相當距離，輪流觀察這隻好像「大老鼠」、「大貓」的水獺。

縣府、金管處及金門野保協會到場，先將師生請離，再由獸醫江宜倫等人，以網具將受驚的水獺從「窩藏」的置物櫃捕下；發現是雄性成年水獺，右側頭頂有約5公分咬傷，口及腳部也有傷痕，傷口嚴重化膿，不排除遭野狗咬傷，從附近白龍潭跑至學校。

保育人員發現，水獺頭部噴出膿液，懷疑有蜂窩性組織炎，為免後續感染及長期照護問題，必須立刻後送台灣。

縣府從上午11時接獲通報即展開「緊急救援」，在農委會林務局技正翁嘉駿及華信航空大力協助下，下午2時送抵台北市立動物園開刀，花了3小時完成這趟幾乎不可能的任務，並在醫療團隊努力下，讓水獺暫時度過危機。

歐亞水獺在世界自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄，列屬「近危」的保育類動物，金門數量約100隻上下，平時多於夜間出沒田野、沼池，像這樣光天化日闖入校園還是金門頭一遭。

水獺直闖「自然科教室」，不僅讓小朋友及投身教育40餘年的陳為學第1次親見「傳說」中的水獺，也讓參與捕捉的保育人員嘖嘖稱奇，連水獺都懂得「回歸自然」；1名工作人員說，雖然車上仍留有水獺令人作嘔膿液的臭味，「很值得」。

縣府農林科長鍾立偉提醒，水獺是保育類的貂科野生動物，帶有攻擊性，在圍捕過程中，水獺有衝撞及追咬動作，民眾若遇到類似狀況，切勿隨意靠近捕捉，幸好此次柏村國小處理得宜，並未造成傷害。

水獺闖入柏村國小自然科教室，在實驗桌下欺身而過。（圖由金門縣政府提供）

水獺直接跳上教室置物櫃躲起來。（圖由金門縣政府提供）

金門縣林務所及金門動保協會人員用網具將水獺從置物櫃捕捉下來。（圖由金門縣政府提供）

金門柏村國小校長陳為學（右站者1）指著水獺「窩藏」過的置物櫃，小朋友們仍記憶猶新，歷歷在目。（記者吳正庭攝）

水獺頭上右側有化膿傷口。（圖由金門縣政府提供）

台北市立動物園開刀緊急搶救由金門送往的受傷水獺。（台北市立動物園提供）