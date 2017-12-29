台南市拿出治水成績單 明年衝刺前瞻建設

鹽水排水護案工程持續整治中。（記者楊金城攝）

2017-12-29 22:47

〔記者楊金城／台南報導〕 送走2017倒數計時，台南市水利局提出今年治水成績單，明年全力衝刺前瞻建設。

水利局局長彭紹博說，水利局執行易淹水水患治理、流域綜合治理工程、應急工程後，利用地形地物來達成10年保護標準，讓台南的淹水情況不再像以往那麼嚴重，目前曾文溪排水、虎頭溪排水、鹽水排水、菁寮排水的整治也都在進行中。

明年起南市也將啟動永康與安平再生水計畫，彭紹博說，永康再生水計畫是搭配汙水處理廠興建，由營建署代辦，安平再生水計畫由南市水利局負責，預計110年或111年初啟用，永康再生水每天供水1.55萬噸、安平再生水每天供水3萬噸給南科產業使用。家庭廢水經污水下水道、處理廠回收再利用，將再生水供應農業、民生與產業用水需求，「每滴水循環用兩遍」。

抽水站由南市升格直轄市前的23站到目前已達53站，數量成長1倍，老舊抽水站也同步更新8站，減少市區積淹水情形。另完成虎頭溪水質淨化場，全市水質淨化場達到10座，以削減急水溪、二仁溪及鹽水溪水汙染。污水下水道接管戶數至今突破12.5萬戶。

彭紹博說，明年起全力衝刺前瞻建設營造水岸融合，恢復自然健康水環境，菁寮、劉厝、虎頭溪、六塊寮、三爺溪、五條區排系統整治、雨水下水道建設及道路側溝改善已獲核定工程11.2億，台南運河水環境、月津港水環境改善、竹溪水環境改善第一期共7.8億元陸續發包，水庫集水區保育和沙崙綠能科學城污水系統建置第一期也各核定9千萬元以上。