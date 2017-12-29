21位作家遊彰化市 所見所聞化成詩文

2017-12-29 21:55

〔記者湯世名／彰化報導〕文學地景不僅可提升當地文化的豐厚度，也能帶動觀光旅遊的熱度，彰化市公所於今年5月策劃了一場「作家遊磺溪」活動，邀請21名作家到彰化市一遊，之後由他（她）們撰寫與彰化市地景有關的詩文，結集成《作家遊磺溪～地誌文學集》一書，今天（29日）於彰化文學館隆重舉辦新書發表會。

新書發表會上，邀請了康原、楊錦郁、岩上、吳鈞堯等4名作家代表出席，暢談創作心得，並安排由岩上朗讀他為彰化寫的新詩《礦溪思路景探》；現場也提供一百本新書供民眾索取。

市長邱建富說，彰化市舊稱磺溪，是彰化縣的行政中心，不僅具有豐富的歷史文化，也是作家的出產地，更是台灣新文學之父賴和的家鄉，對台灣文學發展而言，是極具象徵意義的聖地，可惜戰後文學中心北移，出身自彰化市的作家逐漸減少，自然的以彰化市地景為文學場景的作品也跟著減少，相當可惜，因此市公所舉辦「作家遊磺溪」，邀請作家來描寫彰化市。

今年5月舉辦的「作家遊磺溪」活動，共邀請丁威仁、方梓、古蒙仁、石德華、李長青、李展平、李瑞騰、沈花末、吳鈞堯、岩上、林文義、渡也、康原、解昆樺、路寒袖、楊錦郁、鄧相揚、歐銀釧、蕭蕭、顏艾琳、蘇紹連等21名作家到彰化市一遊，並請作家撰寫與彰化市地景有關的詩文，因而有《作家遊磺溪～地誌文學集》一書的誕生。