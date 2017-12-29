罕見！大腸包小腸 男大生腸套疊鬧肚疼

2017-12-29 21:26

〔記者湯世名／彰化報導〕20歲的李姓男大二生，在讀書時肚子突然痛了起來，以為是課業壓力太大，致使「腸躁症」發作，沒想到休息後，腹痛愈來愈嚴重，趕緊到診所就醫，經檢查發現李同學右下腹痛，懷疑是「急性闌尾炎」，轉診至彰化基督教醫院，電腦斷層發現有一段小腸鑽進去升結腸裡，造成「腸套疊」，進行腹腔鏡右側半結腸切除手術，術後3天出院，病理報告為「低度惡性闌尾黏液性腫瘤」。

彰基大腸直腸外科主治醫師張譽耀指出，他們為李同學檢查時，發現他右下腹有壓痛，因為無法排除「急性闌尾炎」，因此安排腹部電腦斷層檢查，電腦斷層發現沒有明顯的「闌尾炎」，但有一段小腸鑽進去升結腸裡，疑似「腸套疊」，因無法排除腫瘤可能性而安排微創手術，以腹腔鏡小傷口進行，術中發現闌尾有一個3公分的腫瘤，進而造成「腸套疊」，經進行腹腔鏡右側半結腸切除手術，手術時間約一個半小時，傷口不到3公分。

張譽耀表示，「闌尾惡性腫瘤」相當罕見，約佔消化道惡性腫瘤的0.5%。很多都沒有症狀，有些則是以「急性闌尾炎」表現，有些則以「腸套疊」表現；「闌尾惡性腫瘤」診斷上也很困難，許多病患是在手術後病理報告出來後才知道原來不是「急性闌尾炎」，而是「闌尾惡性腫瘤」。

他指出，「腸套疊」分為幼兒型和成人型。「幼兒型腸套疊」多好發在2歲左右的幼兒且沒有原因，發生時常造成幼兒腹痛、腹脹或腸阻塞，治療只需大腸鏡復位即可；少數才需手術治療。

「成人型腸套疊」就不一樣了，大多都有病灶，有的是大腸癌、闌尾癌或大腸發炎，這些病灶大多都需要手術治療才會康復。

張譽耀表示，幾年前「腸套疊」這種急診手術，大多還是以傳統開腹式手術進行；但近年來手術技術進步，大多可以小傷口的腹腔鏡微創手術進行，傷口小，術後恢復更快。