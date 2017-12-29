「中進南出，南進中出」新玩法 中、南部兩大聯盟簽MOU

2017-12-29 22:48

〔記者黃鐘山／台中報導〕區域觀光再創里程碑！中台灣觀光推動委員會、南台灣觀光產業聯盟今天簽訂合作備忘錄，雙邊擁有台中國際機場及高雄小港機場雙國際機場優勢，共同推廣「中進南出，南進中出」遊程，提供國內外團體、自由行等優惠措施。

中台灣觀光推動委員會104年7月成立以來，7縣市攜手整合中部觀光資源共同向外推展，並啟動「中進中出｣國際入境旅遊模式，將境外旅客由雙港引入，以台中為核心，分流至中台灣7縣市，讓中台灣觀光與國際接軌。

觀旅局長陳盛山說，平台成立成果亮眼，包括與日本中部昇龍道及九州締結國際區域聯盟，將觀光交流合作推向國際化，並整合中部觀光亮點推出中台灣旅遊產品，包括「中台灣八大黃金遊程」、「中台灣好玩卡」等，便利旅客暢遊中台灣。

陳盛山指出，中、南部的兩大聯盟締結後，將為整個台灣觀光市場注入活水，不但能讓南台灣與中台灣觀光互相拉抬，更能推動中台灣與南台灣的國民旅遊，藉由「中進南出，南進中出」，吸引國人外旅客。

南台灣觀光產業聯盟總召集人林富男說，此次中部與南部觀光資源整合，共同對外行銷對内旅客互送，帶領中台灣與南台灣接軌國際，引進旅客是簽定合作備忘錄的最大宗旨，相信對區域觀光發展將有加成效應。

兩大聯盟也與華航等航空公司攜手合作，運用雙邊香港航點優勢，吸引國際旅客，另，中台灣與南台灣的飯店、旅遊業者也攜手推出多元優惠配套。飯店業更在兩地旅館公會號召下，分別針對自由行旅客及國民旅遊市場推出不同優惠，歡迎前往中南部觀光旅遊。