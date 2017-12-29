明晚變天北部有雨 跨年夜恰好最冷

明（30日）晚將有另一波水氣移入，北部地區降雨範圍將擴大，機率也會提高。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-12-29 21:20

〔即時新聞／綜合報導〕明天（30日）天氣和今天類似，各地早晚偏涼，但白天大多仍為溫暖的好天氣，一直到晚上將有新一波水氣移入，北部降雨範圍擴大；而跨年夜（31日）將轉冷出現低溫，民眾務必留意溫度變化，適時增減衣物。

氣象局預報，明（29日）天迎風面的基隆北海岸、大台北山區及宜蘭、花東地區降雨情形仍明顯，其中，北海岸及宜花下雨機率偏高、時間較長、局部地區雨勢也較大，請民眾用路行車時注意安全；而大台北平地也可能出現局部小雨，出門請記得攜帶雨具；至於西半部其他地區大多還是多雲到晴的天氣，一直到晚上隨著另一波水氣移入，北部地區降雨範圍將擴大，機率也會提高。

溫度部分，明天天氣和今（29日）天類似，各地早晚偏涼，低溫大多落於16至18度；但白天大多仍是舒適、溫暖的天氣，北部及東半部高溫約有23、24度，中南部更可來到25、26度。

《天氣風險》指出，今天北部、東北部及宜蘭花蓮有點飄雨的天氣，估計將持續到明天白天；接著，晚上冷空氣南下、雲量變多，冷空氣最強的時候會剛好在跨年夜，也就是週日深夜至週一清晨，北部空曠地區低溫可能跌到13至14度，民眾出外跨年倒數務必多加件衣服。直到下週二氣溫將逐步回升，轉為乾爽的好天氣。

空氣品質方面，明天偏東風影響，高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部、雲嘉南及金門地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），指標污染物為細懸浮微粒；其餘地區則為良好至普通等級。

此外，氣象局提醒，今（29日）晚中部以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門，仍有8到9級強陣風，海邊活動、海上作業請注意安全。