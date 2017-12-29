第一次出征海外就奪金 她梳晚宴包頭技壓日韓

黎明技術學院范冰莎（中）在今年的SPC GLOBAL日本決勝大賽，以照片中模特兒妝髮，奪下晚宴包頭化妝國際組金牌。（SPC GLOBAL台灣總會提供）

2017-12-29 21:36

〔記者葉冠妤／新北報導〕黎明技術學院化妝品應用系3年級的范冰莎，雖已在國內美容美髮大賽狂掃獎項，但受限於經濟狀況，11月才首度出征海外，赴日參加SPC GLOBAL日本決勝大賽，20多組比賽項目、1萬多名選手中，她一舉在晚宴包頭化妝國際組打敗日韓泰、新加坡、中國等國近30名強勁對手，勇奪金牌。

過去雖有不少機會到法國等地參加國際性賽事，但平常得半工半讀的范冰莎只能打消念頭，今年10月她參加SPC GLOBAL台灣初賽，400多選手競逐，她個人就獨得2金1銀，在黎明師長的鼓勵與經費補助下，她終於趕在報名截止前報名，當時距離比賽只剩20天。

范冰莎的指導老師簡美姬說，為了設計出符合符合日本審美觀的典雅包頭，師徒倆做足功課，直到比賽前一天仍在更動造型，找出保有日式風味，卻又創新的髮型。范冰莎則說，日本晚宴包頭著重線乾淨、亮、線條順，不能有一絲毛躁，她在台灣練習時，從未順利在30分鐘內梳完一顆頭，練到滿手是繭，「第一次覺得自己像個笨蛋。」

范冰莎說，自己拿手在彩妝，梳頭卻完全不在行，好在同學義氣出借自己的頭供她練習，賽前天天在學校練到深夜，直到比賽前兩天，還關在日本飯店裡沒日沒夜地練梳。她回憶，比賽時趕在最後一刻終於完工，也被緊張感逼出潛能，梳出有史以來最好的包頭。

原本對拿獎不抱期望，因為堅持，讓她第一次出國比賽就打敗各國好手奪金，范冰莎說，親眼見識到日本人在會場布置、比賽流程的精緻度，大開眼界，也深深感受到自己的不足，接下來會勤加精進，挑戰更高難度任務。