府城古水道重見天日 「行水迴城」演給你看

2017-12-29 21:34

〔記者洪瑞琴／台南報導〕芒草、海報、夜燈，明天台南清水寺將會不一樣！「重現府城水文促進會」推動掀起溪流溝蓋活動，下午5點將於清水寺前演出「行水迴城─吟遊．舞弄小戲」用藝術重現府城溪流印象，邀大家一起來為重現台南溪流努力。

「行水迴城─吟遊．舞弄小戲」由耳邊風工作站趙虹惠統籌演出，演出人員有吳昭明、張婷詠、蘇鈺婷、蔡蔡、王雪人、蔡枳倩；在吟唱、舞蹈、戲劇行動中，以「行水迴城」為共同創作主題，各自延伸探索創作命題，從中帶領我們思考文化的記憶詮釋或重塑議題，同時也呼引每人自身與城市歷史地景的相映位置。

為了不影響交通，市府已經將清水寺前出土的枋溪舊河道暫時加蓋，但也讓世人知道台南地底下還保留水文脈絡，因此促進會這次演出戲碼，特別從台北三芝運來1整車的芒草，現場將以菅芒草營造當日枋溪流域，啟示更多的溪流想像。

今年因為西羅殿旁的南河港，以及清水寺前枋溪水道的重現，引起民眾關注，也促成「重現府城水文促進會」成立，舉辦福安坑走讀、海岸源頭至五條港、踏溯德慶溪；許多參與民眾認為，城市水文不止是平面的文獻、耆老的口述，打開城市的水歷史，重新找回城市與水共存的生活，才是1個古都真實的面貌。

演出後將有座談會，邀請文史工作者石文雄、李文雄、陳秀琍、蔡宗昇、葉東泰與大家共同討論可能重現溪流的地點。促進會會長吳昭明表示，掀起府城溪流溝蓋，正逢絕佳時機，為一生最愛的城市共同努力。