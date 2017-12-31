2018星象運勢搶先報 醜聞、祕密全都露

2018年，許多祕密議題或醜聞等，將一一浮出檯面，就好似近期好萊塢電影大亨哈維・韋恩斯坦（圖左）的性侵醜聞被揭露，如果你有不可告人的秘密，千萬要當心！（法新社）

2017-12-31 07:30

〔記者簡亭宇／台北報導〕進入新的一年，星象也跟著遷移，台灣與國際運勢悄悄起了變化，未來將會是財務變動劇烈的一年，世界財務有可能被重新分配，例如中產階級的人獲得進入金融金字塔頂端的力量，因此2018年，在財務方面做足準備必大有斬獲。而許多祕密議題、醜聞也將浮出檯面，就好似近期好萊塢電影大亨哈維・韋恩斯坦的性侵醜聞被揭露，如果你有見不得人的祕密，可能也會面臨藏不住的危機，千萬要當心了！

魔女克洛蒂解釋：「有這樣的大規模變化，是因為代表變革的天王星，將在5/16正式進入金牛座，這意味著未來的財務政策與金融發展將掀起一場不可避免地大變革，而經過這必然地重新整頓後，整體經濟發展才能變得更好。」星宿老師也補充：「未來與科技相關的行業，如3C電子、晶圓半導體等，都會有明顯的進步，甚至有突破性的發展，對整體經濟有相當程度的影響。」

同時，2018年因為受到木星進入天蠍座的影響，社會焦點將會聚焦在親密關係、情感慾望、利益糾結上面，因此與這些相關行業，如偵探業、徵信社、殯葬業等，業務量會大幅增長，如果個人、公眾社會有這類的醜聞、祕密議題，將無法再利用勢力掩藏。

所幸，未來的各國政治雖面臨諸多麻煩與紛擾，但因受到社會大眾嚴苛檢討，不會有太離譜的重大事件發生，台灣政府也可把握2018年推動老人相關立法與產業，如老人照護、安樂死等議題。綜觀全球整體局勢有欣欣向榮的趨勢，凡事有打好基礎的人，都能獲得展露頭角的機會。

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