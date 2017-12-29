「小鳥不要吵，我要睡覺！」 北斗人掛布條抗議鳥害

「小鳥不要『吵』，我要睡覺！」、「群居在行道樹的小鳥太擾民，居民掛起白布條向鳥鄰居抗議。（記者陳冠備攝）

2017-12-29 21:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣北斗鎮斗中路上的一排行道樹，每天傍晚後就有超過2000隻鳥返回樹梢休息，遇有重車經過就嚇得紛紛飛起，到處亂啼，驚人的鳥叫聲常把熟睡中的居民嚇醒，有人因而長期失眠，精神耗弱，只好搬家，當地居民不滿「鳥鄰居」擾民，手持布條抗議，希望管理單位速修樹，請惡鄰居趕快搬出去！

北斗斗中路 行道樹入住2000隻鳥

導演希區考克電影《鳥》，描述海鷗起攻擊海邊小鎮人群，造成嚴重迫害，北斗鎮中和社區近年也出現一群不速之客，數千隻的麻雀、外來種八哥與斑鳩，群聚在斗中路上行道樹，製造成噪音、空氣污染，居民曾請求協助，但未能真正解決問題，只好掛上「小鳥不要『吵』，我要睡覺！」、「救救我，快活不下去」等旗幟，希望政府重視，救救百姓。

像大型鳥園 鳥亂叫擾眠、屎彈空襲

中和里里長許國男說，每當黃昏日落，這裡就變成大型鳥園，鳥群不僅製造噪音，還會製造鳥大便，鋪滿整條馬路，不知情的人還以為是白色花瓣掉落很浪漫，實際上又臭又難清，根本是擾民，而且鳥類會換羽毛，羽絨飄入兩旁住家，又是一種空氣污染，有居民受不了，因而搬家。

快得憂鬱症 有人被吵到凍未條搬家

「都快得憂鬱症了！」在這裡住了20年的居民許益彰說，兩年前對面整排樓房蓋好，鳥類開始聚攏，最困擾的是深夜時段，鳥群常常因大卡車經過，就集體亂飛亂叫，鳥鳴如鞭炮狂響，根本無法入睡，自己1歲與2歲的子女就常被嚇哭，妻子只好先帶他們回娘家住。

彰化縣野鳥學會理事李璟泓指出，從空拍地圖上觀察，當地兩旁樓房林立，行道樹形成一避風點，適合鳥類棲息，加上鄰近有許多水稻田、雞舍，鳥類容易覓食，麻雀又有群居性，因此才一窩蜂住在這裡。

有人提議強剪路樹或移植驅趕鳥鄰居，不過，李璟泓認為這無法治本，建議可從兩旁屋頂裝設猛禽造型裝飾品，讓小鳥心生恐懼，並在鄰近的環保公園多種大樹，讓這些鳥有居住地遷移過去，才能與鳥類和平共存。

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