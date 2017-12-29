斥資千萬打造科技功夫 「非常武學」駁二登場

2017-12-29 13:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕「非常武學」特展世界巡迴場首站明天起在駁二登場，策展單位斥資千萬元，結合台灣各領域的逾50位專業人才，將武學的文化內涵用互動科技、電影動畫等活潑手法呈現，讓武學更貼近生活，體驗另類的功夫人生。

「非」展規劃3個主題9大區，「非常科學」區是以理性的科學角度來詮釋功夫，首創以大型工業手臂與工夫藝術結合；「非常博學」區，則以原創動畫劇場方式，呈現不同時空背景下的武學；「非常健學」區透過科技互動，以遊樂場方式，將現代的健身房與古代的練功房做一個完美的對照，體驗古代與現代練功異中求同的巧妙之處，有趣又好玩。

策展單位執行長于玲燕說，展場中有大小朋友都喜歡的「仿生體感幻影鏡屋」，用kinect體感科技與沉浸式投影方式，讓人彷彿置身在各種生態中，幻化成猴子、老虎等，打著不同的動物拳法，體驗古代拳法來自於對生物的觀察；「腦波燈控練功房」也是許多年輕人搶著體驗的一大熱點，透過腦波偵測的科技，將武學冥想的概念融入，以不同顏色的燈球變化觀照自我的情緒。

于玲燕指出，在台灣授權策展盛行的風潮下，「非常武學」以原創的實力走出不同的特展路線，從台灣出發，將眼光放在世界，期待從展覽內容到文創商品，都要讓台灣設計與文化力量在世界發光。

明日起至明年3月4日展出的「非常武學」特展，12月31日當天上午10點至12點，只要戶籍地或居住地址為高雄市，即可憑身分證件免費入場參觀，限額300名。