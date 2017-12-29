南市改造校園廁所 學童樂：以後不用憋氣

土城國小廁所結合學校特色，呈現台江環境意象。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-29 12:57

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南校園廁所大翻身！教育局逐年投入經費改善環境，105至106年度編列2億5000萬元，整建公立國民中小學老舊廁所，今年補助40校整建20年以上老舊廁所共116間。小朋友開心地說：「新的廁所好棒都不會臭，以後不用再憋氣上廁所了」。

新市國中校舍廁所老舊，原有廁所是水泥隔間，台階有高度差，廁間極度狹窄，通風採光不佳，經整體改善後，將管路重置，利用輕隔間營造友善空間，地面平整，寬敞明亮通風。

更炫的一招，將廁所美學融入課程與教學，結合美術班專業的師資與學生，實際在廁所中展現創作，各樓層以不同顏色馬賽克磚，打造出獨一無二的風格。

還有白河區大竹國小是偏鄉小校，該校廁所採明亮簡約風格及運用人性化巧思營造如廁空間，例如各廁間皆設有沖洗裝置，方便使用者清洗需求，保持廁間清潔，與以往廁所相比大相逕庭，令人耳目一新。

教育局表示，打造友善、人性、在地化的優質校園廁所，自103年度起推動國中小廁所整建計畫，105年起更以專案推動，明年度將再投入7762萬元，完成改造全市國中小老舊廁所127校444間。