新北人愛圖書館！ 今年借書成長12％首破千萬冊

新北市借書冊數今年首度破千萬，第1千萬冊借閱者是到江子翠分館借書的5歲小小愛書人白晉睿。（記者葉冠妤攝）

2017-12-29 12:47

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市今年度閱讀力指標出爐！據新北市立圖書館統計，新北市2017年的借閱冊數首度破千萬，達1063萬冊，比去年成長約12％，新北市圖分析，近年來推展各區圖書館特色主題，外加跨域服務，讓圖書館更多元人性，因而吸引民眾重新走入圖書館。

新北市圖指出，今年3月底新北市與基隆市合作，推出全國首創的跨市閱讀服務，兩市市民共享超過700萬冊藏書；10月底更進一步與全台全家、萊爾富便利商店合作，提供超商門市還書服務，全台增加4000多個還書據點，截至12月底，已有2萬人次利用新北與基隆合作的跨市閱讀服務，還書逾4千冊。

另外，為推廣社區閱讀，圖書館還與統一超商「OPEN！兒童閱覽室」合作，於超商內舉辦主題書展，讓社區居民可以更親進閱讀，館外書展至年底展出冊數逾3.4萬冊，利用人次達12萬人。

新北市圖表示，今年全新北市入館人次達1900萬人次，總借閱人數400萬人次，借閱冊數突破1000萬冊，其中板橋地區民眾最愛看書，勇奪借閱讀書冊第一名，第1千萬冊的借閱讀者就誕生在江子翠分館，幸運得主是就讀幼稚園大班、喜歡閱讀自然科學類書籍的白晉睿，圖書館還特別準備了1000元禮券與「動物小百科」，送給這位5歲的幸運讀者。