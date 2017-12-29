與中研院合作數位典藏 屏東跑第一

2017-12-29 12:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府首開全國縣市之先，今天（29日）與中研院簽署合作「數位典藏」，並發表網站建置首期成果，內容包括《重修屏東縣志》、《屏東文獻》、老照片、古文物等屏東資料的數位化。

屏東縣長潘孟安表示，「數位典藏」將有保存價值的資料數位儲存，並以共創共享的精神讓知識成果傳播運用，是世界性的潮流；中研院長期從事「數位典藏」，擁有豐富的經驗，很榮幸攜手成為合作夥伴，未來將分年分期編列預算，逐步充實「屏東數位博物館」，也與實體的屏東縣立圖書館、菸廠的博物館群互相輝映。

屏東文化處圖書資訊科表示，2012年曾製作數位典藏網站，典藏屏東縣志、古文書、日文書、老照片、檔案文書數位化資料，因原系統既有架構與設計模式的軟硬體設備，在功能上已逐漸無法滿足業務運作與服務的需求，為了順應數位典藏及應用的趨勢，確保服務品質及提升效率，規劃數位典藏網站重建計畫，期能透過使用者介面設計，提供使用者友善（user friendly）的操作介面，呈現屏東縣豐富的文化內涵。

「屏東縣數位典藏」網站首期成果包括《重修屏東縣志》一套10冊、20期《屏東文獻》、122件攝像、49件標本、30件文物等，其中不乏已絕版或不易流通的物件，見證了屏東多元的歷史人文與住民風情。