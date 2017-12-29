北市跨年清運近2千人備戰 環局還出動這項「秘密武器」...

北市環保局迎戰跨年活動後遺留的龐大垃圾量，添購小型掃街車，加速清運作業。（記者蔡亞樺攝）

2017-12-29 11:28

〔記者蔡亞樺／台北報導〕跨年進入倒數階段，台北市環保局循例往年作法，將動員近700名清潔人員，並號召1千多名學生義工，一同掃除跨年環境清潔作業，今年清掃增添「生力軍」，首度引進8部小型掃街車投入清運，以科技工具搭配人力掃除，還能加速恢復市容整潔的速度。

為維持跨年活動的環境清潔，環保局也會在跨年晚會周邊與捷運出入口附近與整個信義計畫區內設置66組、264個大型垃圾桶（含回收桶），方便民眾丟置垃圾，煙火結束後更設置74個太空包垃圾袋及加派垃圾車收運，讓民眾在散場時能順手處理手邊垃圾。

環保局表示，許多先進國家早已廣泛應用小型掃街車於日常清掃作業，如澳洲墨爾本、美國紐約市、義大利佛羅倫斯等，其中瑞士每年在狂歡節嘉年華遊行時，緊接花車之後的掃街車大隊即為一例，利用高效率清掃方式迅速恢復市容。

環保局今年6月28日依該法訂定並發布「台北市小型清掃機械管理辦法」，率全國之先讓小型掃街車可依法掛牌合法上路，因此8部小型掃街車，每輛價格約330萬元，其採購的機型獲歐盟PM10標章認證，具有抑制懸浮微粒功能，每年約可減少PM2.5達7.2噸及PM10達31.2噸。

環保局長劉銘龍表示，8台小型掃街車後續將會於信義區、中正區、內湖區、松山區、萬華區、中山區、士林區及大安區等8個區執行清掃服務，並針對觀光景點周遭道路及自行車道執行清掃作業，未來民眾可於中正紀念堂、國父紀念館、小巨蛋、西門町、復興南北路自行車道、士林科教館及大安森林公園周遭發現小型掃街車的身影。