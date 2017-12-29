「十八卯茶屋」藝術迎春 台南女兒辦攝影展

2017-12-29 11:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南柳下食堂於日治時期大正7年（1918年）成立，即將邁入100歲，如今搖身一變為「十八卯茶屋」，為紀念這難得的歲月，「茶文化達人」葉東泰邀請無藝間聚點藝術團隊，舉辦系列慶祝藝文展演，開春首檔將邀請旅居美國紐約攝影家邱于真推出「美國境影」攝影展。

「美國境影」系列作品是邱于真從2013至2017年拍攝之作，映照10多年來移動在台灣、美國之間，內心從衝突到追尋、探索的過程，與身處在多元文化觀察中的複雜情感投射。

她不諱言，因長期處於移動美國、台灣兩地，而產生了東西文化的衝擊以及處於移民（immigrant）及公民（rooted citizen）中間定位的認知，對於人在異文化環境中與歷史的疏離關係深感興趣。

這次作品中，不難看出多以局外人（outsider）、都市人角度觀點，並運用當代藝術不同的敘事形式，以攝影、錄像、互動裝置，探討人身處於異文化環境中的定位問題，以及情感上的疏離與歸屬的微妙關係。

邱于真也是「台南人的女兒」，父親是南鯤鯓人，她於2001年赴美取得紐約大學電影製作與互動多媒體藝術碩士，現居紐約從事藝術創作及多媒體互動設計。

攝影作品曾獲2015年德國EyeEm攝影獎THE TRAVELER 項目的頭獎得主、美國Black and White Photography 雜誌2013年黑白影像大賽單幅作品頭獎等大獎；而錄像作品則在維也納國際短片影展、德國科隆雙年影展、紐約59秒短片展、法國克來蒙費朗國際短片節等地展出。