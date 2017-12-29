高市元旦連假、跨年晚會交管措施報你知

2017-12-29 11:05

〔記者黃建華／高雄報導〕元旦連續假期即將展開，高雄市警局提醒民眾，參加跨年活動外，想了解即時路況，請利用警廣（FM93.1）、高雄市即時交通網、手機APP高雄任我行、省道即時交通資訊網等查詢。此外，亦可利用導航機接收警局TMC推播系統提供之即時道路訊息，避開壅塞路段。

高市各觀光景點、跨年晚會交通管制措施如下─

一、西子灣哈瑪星：

臨海二路、濱海二路彈性實施單行動線管制，疏導小客車進入中山大學後，由後門經萬壽路駛出；行人動線部分，由於哨船街通行遊覽車多，呼籲遊客利用濱海步道通行，勿行走於車道上以免危險；建議請民眾搭乘捷運至橘線O1西子灣站轉乘橘1接駁車，或捷運紅線左營站轉乘西城快線進出西子灣。

二、壽山風景區（壽山動物園）：

興隆路彈性實施單行動線管制，鼓山路南往北禁止左轉興隆路，車輛由興隆路進入，萬壽路駛出。連假期間動物園周邊道路車多壅塞，前往動物園民眾可搭乘捷運至橘線O2鹽埕埔站，轉搭56路公車進出壽山風景區。

三、佛光山：

台29線採右進右出方式進出停車場，北往南方向請由問道堂停車場3號門進入停車、南往北方向請停放於高灘地停車場，由佛陀紀念館前右轉進入，離場時請遵循現場標誌，由低水護岸便道往北駛離。警方將視車流狀況，彈性實施禁止車輛迴轉管制，以加快台29線主線車流紓解效率。

警方建議市民可至高鐵左營站（捷運左營站）搭乘哈佛快線，或搭乘經義大世界通往佛光山的8501線接駁公車前往。

四、旗津地區：

連假期間將視旗津地區交通狀況，分3階段實施彈性交通管制，請民眾多加配合。另廟前路每日10時至21時實施行人徒步區。旗津地區車多壅塞，建議民眾至新光碼頭搭乘渡輪前往，或搭乘捷運至紅線R4A草衙站轉乘紅9路公車前往。

五、跨年晚會：

夢時代跨年派對自12月31日20時至翌日凌晨1時，成功二路以東、林森四路以南、中山三路以西、新凱旋四路以北實施3階段管制，建議市民朋友可搭乘捷運、輕軌進入會場，開車民眾可將車輛停放在捷運站周邊停車場，或在新光公有收費停車場停車後轉乘輕軌。

義大世界跨年煙火秀自12月31日20時後禁止汽車進入管制區，提醒開車民眾必須在晚上8點前進場，也可以把車輛停放在永達技術學院仁武校區臨時停車場，再搭免費接駁車進入會場。