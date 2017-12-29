嘉義跨年太無聊？送夕陽跨年迎曙光活動看這邊

太平雲梯長度281公尺，是全國最長單跨景觀吊橋，梅山鄉太平社區產業合作社31日將在太平社區辦「感恩暮光朝陽節」，圖為太平雲梯一景。（記者曾迺強攝）

2017-12-29 09:52

〔記者曾迺強／嘉義報導〕2017年進入倒數計時，怎麼安排跨年、迎新年曙光活動？有網友在PTT八卦版發文，認為嘉義跨年活動太無聊，引起熱議，但其實嘉義縣跨年活動也不少，除了嘉義市政府在原台灣燈會區辦「迎接2018年全嘉藝起來」跨年晚會之外，嘉義縣梅山鄉太平雲梯、梅山公園、阿里山鄉鄒族來吉部落、森林遊樂區內分別有跨年、送夕陽與迎曙光活動，在嘉義跨年絕對不無聊。

太平雲梯長度281公尺，是全國最長單跨景觀吊橋，天氣清朗時能鳥瞰雲嘉平原，雲起時還能感受漫步雲端的氛圍；梅山鄉太平社區產業合作社31日在太平社區辦「感恩暮光朝陽節」，下午1點半起，安排雲梯、老街導覽，太平國小竹樂團、台灣竹樂團等將以樂聲陪伴遊客歡送2017年最後一天的夕陽彩霞。

梅山鄉公所31日晚上7點半在梅山公園階梯廣場，辦「活力梅山跨年晚會」，安排歌唱、爵士鼓、薩克斯風等演出，現場還備有燒酒雞、湯圓給鄉親暖身。

若想參與原住民跨年活動，阿里山鄉來吉部落31日下午4點起在籃球場辦跨年活動，開放遊客參與，安排古謠演出、傳統樂器演奏等，遊客能穿戴鄒族服飾或傳統配飾與族人共同圍繞營火歌舞，遊客上山前務必好住宿，活動預約可洽來吉社區發展協會，電話05-2661002。

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處於2018年元旦清早5點半，在阿里山森林遊樂區內的對高岳觀日眺望台辦「2018年日出印象音樂會」，邀請國立台灣交響樂團附設青年交響樂團、美聲歌后許景淳、男高音南賢天演出，遊客可在悠揚樂曲中迎接新年曙光。

「2018年日出印象音樂會」將在明年元旦清早5點半在阿里山森林遊樂區內的對高岳觀日眺望台登場，圖為遊客在對高岳觀日台迎接2017第一道曙光。（資料照，記者曾迺強攝）