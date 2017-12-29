教育部公布新生註冊率 崇右科大發聲明「沒有退場問題」

2017-12-29 09:49

〔記者俞肇福／基隆報導〕教育部日前公布大專院校新生註冊率，許多學校抱怨計算基準含混不清，影響學校聲譽，崇右影藝科技大學發布聲明強調，全校學生數達3000以上，日間學制註冊率破6成，發展平穩，而教育部公布之數字，將社會人士回流教育的註冊率納入與正式學制計算，此舉不宜已造成視聽混淆。崇右校方強調，學校沒有退場問題。

崇右校方指出，學校邁入50年，成功由商管轉型為崇右影藝科技大學，特色辦學經營穩健；崇右在少子化環境下，新生註冊率平穩，每年招收新生數達千人以上並未減少；而今年日間部四技62.50%、日間部研究所碩士班97.78%，日間部註冊率合計64.43%已破6成，顯見學校辦學仍受肯定。

崇右歷經系所創新轉型，且財務基礎穩定，全校師生屢屢在國內外獲德國紅點等大獎，業界肯定影視演藝、設計文創和時尚觀光等跨域創新，業師比例之高遠勝其他校院，高階師資到105年高達72%，聚焦影藝開展新局已具口碑，絕非外界所傳辦學前景堪憂，面臨退場轉型之虞。

崇右校方表示，2685人是日間部，並不包含進修部人數1074人，實則全校學生數為3759人，但教育部公布的全校註冊率卻包含進修教育，此種計算方式毫無公允基準點，實為矛盾，讓人無所適從。

校方表示，教育部於資訊平台之錯誤導致報章媒體引用錯誤報導，影響所及，不僅學校聲譽受損，連帶造成教師、學生、家長和畢業校友對崇右經營現況頻頻關心，影響甚巨不堪其擾，崇右長年致力認真辦學，學校財務報表良好，相關辦學指標優良正常，沒有退場問題。希望外界勿以訛傳訛，以免造成困擾。