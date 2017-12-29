明晚變天水氣到 吳德榮：跨年夜轉乾冷

吳德榮說，冷空氣前緣將於明晚抵達，北台灣明顯轉濕冷。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-12-29 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕昨天中層鋒面通過，減弱中的雲層給山區帶來零星降雨，平地偶有飄雨現象，氣象專家吳德榮表示，今天北部多雲時晴，新竹以南則為晴時多雲的穩定天氣，明天入夜後冷空氣前緣接近台灣，屆時天氣將出現明顯轉變。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄刊文指出，今起至明天白天各地天氣較為穩定，北部多雲時晴，中南部則為晴時多雲，僅北海岸、東半部有局部短暫降雨的機會，白天舒適早晚偏涼，與前幾天的天氣型態十分類似。

吳德榮接著表示，明天晚上開始冷空氣前緣接近，天氣明顯開始轉變，北台灣轉有局部雨，氣溫逐漸下降，週日（31日）水氣逐漸通過，北部有短暫降雨，下午至傍晚逐漸轉乾，晚間轉為多雲天氣；北海岸、北部山區及東半部有局部短暫雨，新竹以南受影響較小，仍維持晴時多雲的天氣。

至於元旦當天的天氣，吳德榮說，清晨時東半部低雲多，欲迎曙光的民眾需碰碰運氣，仍有零星短暫雨的機率。他說，跨年前後氣溫將降至最低，北台灣沿海空曠地區低溫約在13、14度左右，都會區則為14、15度，東半部沿海地區元旦清晨低溫則約在14至16度，提醒欲參加跨年相關活動的民眾應適時增添衣物以防感冒。