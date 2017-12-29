把握2天好天氣 跨年夜低溫探14度！

今天宜蘭、花蓮會有局部較大雨勢。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-12-29 06:46

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局表示，今天宜蘭、花連會有局部較大雨勢，西半部地區天氣大致穩定，各地氣溫溫暖舒適，中南部可達26度。

今天清晨受到華南的中層水氣影響，北部地區、中南部山區都會有降雨情形，但白天開始，西半部地區轉為穩定的天氣，但東半部地區降雨機率仍高，其中宜蘭、花蓮會有局部較大雨勢。

氣溫方面，清晨、夜晚低溫約在17至19度，白天天氣則溫暖宜人，北部及宜花高溫約22到24度，中南部及台東高溫24至26度。中部以北、東南部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門有8到9級強陣風，且東南部及恆春半島沿海有長浪發生的機率，如果進行海邊活動須注意安全。

溫暖的天氣將會持續至週日（31日），上午開始隨著水氣通過後，冷空氣緊接著南下，此波冷空氣強度為東北季風、接近大陸冷氣團等級，整天氣溫將一路下降，溫度越晚越冷，跨年到元旦是最冷的時候，中部以北及東北部低溫將下探14度，其他各地16度。

今天中南部擴散差，雲嘉南及高屏為紅色警示，中部為橘色提醒，北部、竹苗及3個離島為普通等級，宜蘭及花東為良好等級。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 18 ~ 24 19 ~ 26 20 ~ 25 18 ~ 24

今天各地天氣概況。（圖取自氣象局）

今天各地紫外線指數。（圖取自氣象局）