12/29 各報重點新聞一覽

2017-12-29 06:17

自由時報

最低工資法 傾向本外勞脫鉤

勞動部預定明年提出「最低工資法」草案，幾場公聽會下來，勞資與學界多認同目前基本工資建立在「討價還價」上，應該法制化運作機制，但哪些「參數」納入最低工資調整基礎、甚至要不要有計算公式，各方意見差距很大，並無共識；但政院高層透露，最低工資法將會設計重於勞基法的罰則，來化解勞團反對本外勞薪資脫鉤，但是否涉及聯合國人權公約、勞基法勞權平等及影響我國簽署ＦＴＡ，將交由相關部會先行評估。

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大專新生註冊率公布 高教倒閉潮來了

距離大學學測不到一個月，教育部首度公布全國一五七所大專校院的全校新生註冊率，成為家長、學生未來選校重要資訊，宣告高教倒閉潮來臨，東部和南部的部份學校因位處偏遠，若註冊率又不佳，恐淪為「災區」！

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罹癌加速 5分鐘就有1人

衛福部昨公布二○一五年癌症登記報告，癌症發生人數為十萬五一五六人，比前一年增加兩千零九人，罹癌人數持續創新高，平均每五分鐘就有一人罹癌，比前一年加快六秒，刷新「癌症時鐘」最快紀錄。值得注意的是，連續十年居首位的大腸癌發生人數和發生率首度出現下降。

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蘋果日報

北檢怒查 6女7男群交趴

台北市一名男攝影師上周找6女7男辦群交趴，並po情色照炫耀，火辣尺度在網路引發熱議，接連有網友爆料該名攝影師是「色淫師」，參與群交趴女子的臉書帳號、不雅照片影片全流出，該名攝影師昨也被起底，外型高大帥氣，曾經坦承對情色創作有興趣，對色淫師封號，「欣然接受」，台北地檢署已正式分案，調查他是否涉「圖利使人為性交或猥褻罪」。

新發現 PM2.5降血清素 讓人睡不熟

PM2.5除恐致肺癌，也會讓人睡不好。台北醫學大學昨發表研究成果，大量暴露於PM2.5的電焊工人，夜間睡覺竟多達22次進入淺層睡眠，是辦公室同事的1.5倍，攸關是否睡得夠沉的血清素濃度，也只有辦公室同事一半，籲業主、政府設法改善職場環境，另建議空污嚴重時，多攝取富含色胺酸的食物，有助增加血清素。

聯合報

婦聯會資產9成要捐出 今簽署行政契約

歷經五個月的談判並一度破局，婦聯會與內政部、黨產會的三方協商，今天將正式簽署行政契約備忘錄。

超正面！2017年度大新聞：世大運 我獲26金

二○一七年第一大新聞昨出爐，今年由「世大運閉幕，我廿六金，史上最多」以一八○六五票奪冠。相較於過去大多是負面新聞偏多，這是票選年度第一大新聞活動舉辦九年以來，首度選出國內正面新聞。

中國時報

彰化人怒吼 還我呼吸權！

「實質減煤，還我呼吸權！」彰化縣和美鎮約2000名居民，不滿台中火力發電廠燃煤汙染空氣、危害健康，28日在和美鎮長阮厚爵與地方民代帶領下，到電廠前抗議並遞交陳情書，揚言台電若在3個月內不回覆，全鎮30多個里將輪流到電廠站崗，確實監督台電！

周子瑜國際認證亞洲第一美女

電影網站《TC Candler》每年年底都會公布「全球最美臉孔」，台灣女孩周子瑜3度進榜，今年衝到第3名，成為亞洲第一美！周子瑜2015年出道不久就入榜，當時排名第13，去年則攀升至第8。她一年比一年優異的表現不只讓自己更添國際知名度，也讓中華民國國旗躍上國際媒體。