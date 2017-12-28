女女三角戀？不滿情敵「站崗」 醋女怒砍情人腸子外露

2017-12-28 23:20

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市上週六發生一起女同性戀情殺案，34歲賴姓女子不滿23歲黃姓女朋友另結新歡，對方還常到宿舍樓下「站崗」等候黃女，賴女醋勁大發，談判時砍殺黃女一刀，砍得她腹部腸子等臟器外露，賴女自己則持刀自殘，還喝下清潔劑企圖自殺，救護車將兩人送醫後，黃女目前仍在加護病房觀察，生命跡象暫時穩定，賴女則無大礙，出院後被法院依殺人未遂罪名裁定羈押。

台中市消防局在上週六晚間10點20分，先接獲有女子受傷的報案，將腹部遭利刃割開、腸子等臟器外露的黃姓女子送醫，事隔28分鐘之後，又接獲同樣地點有賴姓女性受傷，腹部有兩道傷痕，而且喝下清潔劑，不過，賴女腹部自殘傷痕並不深，吞下的清潔劑劑量也不大，催吐後並無大礙。

警方調查，案發現場是一家餐廳的員工宿舍，賴女與黃女是餐廳同事，賴女持刀砍傷黃女之後，顯得相當自責，她宣稱拿刀是想「威嚇」黃女，沒想到會失手傷人，她相當後悔，警方依殺人未遂罪嫌法辦，檢方聲請羈押獲准。

據指出，這兩人疑似是情侶，雙方認識還不到1年，但同住在4樓宿舍的一個房間。賴女最近發現，黃女經常與另一名女孩子外出玩樂，對方甚至會在員工宿舍樓下「站崗」等候黃女，賴女相當不悅，質問黃女時，隨手拿了一把菜刀威嚇黃女，逼她與對方斷絕交往，卻失手刺傷黃女。黃女送醫後，賴女拿刀自殘，但因疼痛，腹部自殘的兩刀並不深，她隨後喝下清潔劑，但劑量不高，醫院催吐後無大礙，不過，黃女的傷勢頗重，目前仍在加護病房觀察中。

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