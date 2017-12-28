百合正義會再槓馬偕 要求撤換董事長劉伯恩

2017-12-28 22:43

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣百合正義會與馬偕醫院董事長劉伯恩風波不斷，繼日前互告誹謗後，百合正義會28日再出示文件，指衛福部（前為衛生署）2009年曾發函馬偕，點名15屆董事劉伯恩曾多次被衛生局查處，要求審慎評估他擔任董事的妥適性；百合正義會據此批評劉不適任，要求馬偕予以解職；劉伯恩自認站得住腳，不予回應。

百合正義會表示，劉伯恩2009年進入馬偕醫院董事會前，有多次違反醫師法而遭懲處紀錄，衛生署還特別列舉出來，函文馬偕並請董事會審慎評估劉擔任董事的妥適性。

百合正義會指出，高等法院2014年8月判決劉伯恩偽造文書罪定讞，依照「基督長老教會條例」第9條明定「觸犯刑法罪章，經法院判決有罪確定者，不得銓派董事」，但劉依舊於2015年11月就任董事長，因此呼籲長老教會立刻解除劉的職務。

該會表示，劉伯恩等人涉用馬偕名義私設公司，衛福部10月已介入調查，並於11月24日約談劉，但近日疑有外力介入調查，呼籲馬偕董事、前衛福部長邱文達勿當「門神」，立刻請辭董事，不要干擾官員調查，以保清譽。

劉伯恩聽聞指控，深嘆一口氣，表示百合正義會每週一爆，疲於奔命，不願隨之起舞，日後不再回應；至於董事長資格，劉則說「若我有問題，衛福部會發證書給我嗎？」