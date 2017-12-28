明各地白天溫暖舒適 華南水氣通過山區偶飄雨

明天（29日）白天水氣通過後，西半部地區大致為穩定、多雲到晴的天氣，但東半部地區仍有短暫雨。（資料照，記者黃志源攝）

2017-12-28 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕今晚至明晨（29日）將有水氣通過台灣，明天白天西半部大致為多雲到晴的穩定天氣，東半部則有短暫雨。週日（31日）將有另一波冷空氣報到，跨年夜到清晨會是最冷的時候，低溫下探14度。

中央氣象局指出，由於華南水氣通過台灣上空，今晚至明晨除了東半部地區有短暫雨外，北部地區及中南部山區雲量增多、偶有飄雨。白天水氣通過後，西半部地區大致為穩定、多雲到晴的天氣，但東半部地區仍有短暫雨，其中宜花地區有局部較大雨勢，提醒用路行車請注意安全

氣溫方面，明天各地早晚仍稍有涼意，低溫約在17度至19度，白天北部及宜花高溫在22度至23度，中南部及台東高溫則來到24度至26度。

氣象週報指出，週日（31日）將有另一波冷空氣報到，跨年夜到清晨會是最冷的時候，低溫下探14度，提醒可能長時間待在戶外的民眾，要做好保暖。

空氣品質方面，明天中南部擴散差，雲嘉南及高屏為紅色警示，中部為橘色提醒，北部、竹苗及3個離島為普通等級，宜蘭及花東則是良好等級。

今晚至明晨（29日）將有水氣通過台灣，明天白天西半部大致為多雲到晴的穩定天氣，東半部則有短暫雨。（氣象局）

明天各地早晚仍稍有涼意，低溫約在17度至19度，白天北部及宜花高溫在22度至23度，中南部及台東高溫則來到24度至26度。（氣象局）