南投寶島時代村收攤倒數 草鞋墩夜市繼續營業

寶島時代村結束營業進入倒數，關係企業草鞋墩觀光夜市仍照常營業。（江欽宏提供）

2017-12-28 21:49

〔記者陳鳳麗／南投報導〕小潘潘的丈夫江欽良經營的寶島時代村31日打烊後即收攤，相關企業「草鞋墩觀光夜市」則繼續營業，該夜市自治會會長江欽宏表示，夜市仍是週五到週日營業，規模暫不變，若半年後仍無人接手經營寶島時代村，即會擴大夜市的範圍和規模。

江欽良10月26日被南投地檢署指揮警方大舉搜索，並以向農會詐貸案帶回偵訊2天1夜，翌日下午諭令1000萬元交保，江欽良在11月1日到南投地檢署按鈴申告，控告中打幹員「妨害自由」。同月20日即在臉書公告要在12月31日結束營業，希望能有人來接手。而本月4日臉書則又投出新的震撼彈，寶島時時代村每週僅週五到週日營業，到31日晚間6點打烊，該村即宣告結束。

很多中部民眾都在探問，寶島時代村側面廣場營業的「草鞋墩觀光夜市」是否也要結束，該夜市自治會會長，也是江欽良的胞弟江欽宏今晚強調，草鞋墩觀光夜市不受影響，會繼續在每週五到週日營業，原隸屬寶島時代村的停車場這3天也會營業。

江欽宏也說，不只草鞋墩觀光夜市照常營業，大哥江欽良也指示週五和週六營業的埔里城觀光夜市，也要繼續營業，因為夜市是用來照顧弱勢族群。

草鞋墩觀光夜市會不會在明年元月起擴大規模，延伸到原寶島時代村前的廣場？江欽宏說，考量未來若有人來接手寶島時代村，因此暫不改變型態和面積，若半年後無人來承租該村，屆時就會著手擴大夜市規模。