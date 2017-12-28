枋寮北玄宮明晚入火安座 週日遶境「和神明跨年」！

北玄宮在重建多年終於落成，週五深夜開廟門，一過12點就要入火安座。（記者陳彥廷攝）

2017-12-28 21:45

〔記者陳彥廷／屏東報導〕枋寮鄉東海村北玄宮在歷經多年的重建工程後，農曆11月12日（國曆12月29日）子時一過，就要盛大請神明們回宮「入火安座」，久違盛事加上玄天上帝指示，從12月25日當天子時（晚上11點）開始茹素3天到今晚子時前，甚至禁止從外買回葷食，展現向心力。

東海村古名「北旗尾」，主祀玄天上帝的北玄宮是信仰中心，不過，舊廟已有超過半世紀歷史，老舊易漏水，後來村民籌資興建新廟，神明們被請到臨時的行宮，經過多年重建工程，新廟日前落成，廟門和匾額、門柱等等都蒙上紅布條，29日子時一過就要開廟門，迎請玄天上帝等神明在30日凌晨入火安座。

全村為了迎接期待已久盛事，加上玄天上帝指示，集體發起「茹素」大願，甚至明文要求不得帶肉回村，載肉類車輛也不得經過，非常嚴格，至今已連3天茹素。

村內商店為配合茹素，有的菜市場肉販提早「放年假」，一名雞肉販則是批回豆製素雞，改賣起素食。另名早餐店的老闆則說，半世紀以來首度「開廟門」，是人生第一次，當然要配合，也有早餐店的漢堡肉片換成「薯餅」，村民仍甘之如飴。

北玄宮副主委鄭永坤說，村民今晚11點就能開葷，但宮內委員則是要茹素5天，週六白天機關團體將前來祝賀，廟方則會在週日舉辦遶境，多達近60頂神轎熱鬧逗陣場面盛大，預估會超過午夜，成為另類的「和神明跨年」。