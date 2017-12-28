前夫求歡不成痛毆 婦人無外傷內臟竟被打爆

2017-12-28 21:03

〔記者蔡淑媛／台中報導〕腹部外傷在急診很常見卻容易忽略、致命！一名51歲婦人上月與同居前夫喝酒拒絕求歡，慘遭毆打，隔天腹痛難耐掛急診，但腹部毫無外傷，進一步抽血和檢查才發現胰臟竟被打到斷裂、肝臟撕裂傷，緊急切除縫合救命，另一名年輕人車禍也無重大外傷，但脾臟已被撞爛。

台中榮總急診創傷科主任林子傑、醫師賴思岑指出，腹部面積大、臟器多，遭受外傷容易波及甚至致命，建議從高處墜落、車禍，仍要就醫檢查，至少觀察六至八小時，尤其受到重力撞擊，出現腹痛、呼吸喘、手腳冰冷都要特別注意，可能是臟器受損、內出血徵兆。

賴思岑說，這名體形瘦小的婦人酒後被丈夫徒手毆打，不以為意，服安眠入睡，早上腹部痛醒掛急診，檢查腹部柔軟，也無任何瘀傷、紅腫等外傷，但有酒癮史而進一步抽血檢驗胰臟酵素、脂肪溶解酵素等發炎指數，異常飆高有9至30倍，並做電腦斷層檢查，胰臟被打斷3分之1，肝臟也撕裂傷，緊急剖腹切除胰臟尾部及縫合，如未即時發現急救，恐引發腹膜炎、腸破裂等會致命，婦人迄今仍住院治療。

另一名23歲年輕人上月初騎車與貨車相撞送急診，意識清楚，僅呼吸淺快、身上挫傷、撕裂傷，左腰有瘀青，一小時後呼吸變快，以腹部超音波檢查有明顯腹部出血、電腦斷層檢查發現脾臟已破裂出血如豆花，緊急開刀切脾救命；也有一名七旬老翁撿東西從一樓墜落，無明顯外傷、不願就醫，仍被家人送急診檢查，在抽血站突然休克，肋骨骨折，在24小時內大量血胸，急救一週後仍不治。

林子傑指出，以近一年院方急診病人有嚴重腹部外傷住院就有70人，也常合併頭、胸部外傷，但腹部受傷不一定看得到外傷，卻會造成內出血、感染而危及生命，是外傷死亡的第3大原因，而肝、脾、腎是前3名常重創的內臟。