悠閒散步賞噴泉！新竹市文化綠廊 寬敞無障礙

新竹市文化局的文化景觀綠廊帶完工啟用，環境人本無障礙，還有戶外音樂演出空間。（記者洪美秀攝）

2017-12-28 22:19

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府打造4公里的「新竹之森廊帶」，其中，文化局的文化綠廊景觀縫合工程今天（28日）啟用，新設的水景廣場與無障礙寬敞人行道，打開文化局周邊空間，也讓藝文與自然融合，市長林智堅說，文化綠廊結合水與綠，以人為本的無障礙空間，將讓市民走得舒適、坐得開心，綠廊還會串聯東大飛行公園、新竹綠園道、隆恩圳，要讓市民處處有休憩歇腳的綠廊帶。

林智堅說，文化局演藝廳是城市藝術文化交流重鎮，經常吸引很多人潮，過去周邊動線不友善，市府打造全新文化綠廊，以人本理念打造全區無障礙空間，身障朋友、娃娃車、長輩都能輕易進入，適合帶著全家來散步、情侶來談情說愛，連他也忍不住說，週末就想帶家人來走走！

林智堅說，文化綠廊景觀工程有兩大重點，無障礙設施讓人行環境更順暢，打掉過往阻絕行人進入的多餘設施，並重新梳理樹木，種植流蘇、阿勃勒和楓樹，可隨季節呈現不同顏色，其中，水景廣場也是戶外表演場地，未來會定期舉辦音樂饗宴。

水田里長許明霞建議打造「晃腳椅」，設置墊高15公分公園椅，讓長輩走累了隨時能休憩，更能坐著晃動雙腳、活動關節，長輩都說讚。86歲的王潤堂已這裡生活50年，看到文化局周邊景觀改變，都說變得很不一樣，一眼望去好舒服。

文化局說，這裡主要將老舊荷花池改造為水景廣場，並配合植栽及地形，打開阻隔馬路與停車場的通道，闢成戶外音樂演出空間，總經費2186萬元，而水景廣場，每天下午4點到9點會噴水，採水流循環模式，水資源不會浪費，且會定期投藥消毒及撿拾水中垃圾，水景廣場禁止攀爬，若有幼童家長應陪同，另外，未來夏天也會考慮延長噴水時間。