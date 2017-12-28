新竹輕軌議題再起？國民黨新竹市議會成立前瞻監督小組

新竹市議會國民黨團成立前瞻監督小組，將針對輕軌等議題監督，市議員林耕仁認為在運量不足，無法自償下，應用公投來決定新竹輕軌該不該蓋。（記者洪美秀攝）

2017-12-28 21:32

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會國民黨團今天成立前瞻監督小組，由黨團書記長林耕仁擔任召集人，並邀請國民黨智庫及前瞻監督小組召集人林祖嘉和前交通部長陳建宇說明新竹要蓋輕軌根本不可行，包括運量不足、需求不足等，呼籲民進黨三思而行，更建議新竹輕軌可舉辦市民公投，由市民來決定要不要蓋。

林祖嘉說，民進黨的前瞻計畫是一項特別費，高達8800億元，就有一半要做軌道系統，其中新竹輕軌要花200億元，但市府根本沒有可行性評估，根本是債留子孫，且是先射箭再畫靶，加上運量不足且無法自償，註定是個失敗政策。

前交通部長陳建宇也提到，新竹的輕軌其實已做了多次的評估，但市民應了解新竹輕軌的目的及蓋建時機對嗎？包括能否導入適當產業連結路廊，或能否提升產業，且輕軌能否與產業有連續性的業外收益，如果這些都沒有評估，那麼新竹輕軌就是玩假的。

陳建宇也提醒市議會監督小組要注意未來市府的評估報告中，是否能養得起？且中央與地方應負擔蓋建的經費比例是多少？且市民搭乘公共運輸的比例有無提昇，如果都未達到，新竹輕軌不可能成功。

市議員林耕仁說，市議會成立前瞻監督小組會緊盯市府的評估計畫，也會為市民看緊荷包，絕對不讓註定債留子孫的新竹輕軌盲目進行。