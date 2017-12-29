讓小魚入住「雙層別墅」 原來這麼簡單！

2017-12-29 07:30

〔記者潘自強／高雄報導〕現代人壓力大，看著魚兒優游是個不錯的舒壓方式，但你是否想打造一個與眾不同的魚缸呢？這回請達人示範如何幫魚兒建造一個「雙層豪宅」！

河北水族店員卓宇庠表示，所謂的「雙層式真空懸浮魚缸」，是利用外在的大氣壓力與缸內的空氣壓力不均，使水面產生高低落差，因而造成視覺上的效果，要達到這樣的效果有兩種方式。

首先根據底缸大小準備中空支架（只要能支撐上面的空缸即可，材料不限）置於底缸內，再準備一個空缸，若底缸空間許可，可直接將空缸放入底缸中，排出空氣後，將空缸倒置，以不接觸空氣為原則，緩慢提起放置中空支架上即完成。

第二種方式則是當空缸無法放入魚缸中時，直接將空缸倒置在支架上。接著另外準備一根吸管和保麗龍，將吸管的一端套入保麗龍，另一端用手壓住，以避免水跑入吸管中，然後把有保麗龍的吸管一端放置空缸內，從另一端吸氣，將空缸內的空氣吸出，一樣可以達到水面高低落差的效果。

知道了魚缸界的豪宅奧秘，如果你也想有個獨特的魚缸，就快發揮自己的創意試著做做看吧！